Названы самые популярные у россиян теплые страны для зимовки

Aviasales: 12 процентов от всех авиабилетов за рубеж в зимние месяцы приходятся на Турцию

Аналитики назвали топ-10 наиболее востребованных зарубежных направлений для путешествия зимой. Об этом стало известно из исследования сервиса для онлайн-покупки билетов Aviasales, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Выяснилось, что 12 процентов от всех авиабилетов за границу приходятся на Турцию, девять процентов — на Венгрию, по четыре процента — на Грузию, ОАЭ и Таиланд.

На Шри-Ланку, Мальдивы и в Египет отправятся по три процента от общего числа путешественников. Также в десятку самых востребованных направлений вошли ЮАР и Греция.

Эксперты отметили, что самую долгую зимовку россияне запланировали в США и Кении — в среднем по четыре месяца. Далее идут Бразилия, Доминикана и Таиланд — там туристы проведут около месяца. По 20 дней путешественники пробудут в Мексике и Черногории.

Среди внутрироссийских направлений лидирует Москва, на столицу приходится около 18 процентов от всех забронированных авиабилетов. Второе место занял Санкт-Петербург (13 процентов), третье — Сочи (10 процентов).

Ранее, в сентябре, российским туристам раскрыли оптимальную стоимость отдыха в отелях Хургады в зимний период. Средняя плата за проживание на египетском курорте в двухместном номере в трехзвездочной гостинице за одну ночь составляет 600 египетских фунтов (2,7 тысячи рублей). Немного дороже стоит размещение в отеле категории четырех звезд — цены начинаются от 800 египетских фунтов (3,7 тысячи рублей).

