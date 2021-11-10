«Главный палач» тюрьмы ДНР рассказал о жене в донецком изоляторе

«Главный палач» тюрьмы «Изоляция» в ДНР сообщил, что его жена находится в СИЗО ДНР

Задержанный в Киеве Денис Куликовский, которого на Украине называют главным палачом секретной тюрьмы «Изоляция» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), рассказал, что его жена находится в СИЗО в Донецке. Об этом сообщает телеканал «1+1», видео опубликовано на YouTube.

Куликовского привезли из Киева в Мариуполь, где суд должен избрать ему меру пресечения. Он рассказал, что последние два года жил в украинской столице, нигде не работал и снимал жилье с помощью знакомых. Куликовский подтвердил, что его задержала Служба безопасности Украины (СБУ).

На вопрос, чем для него является «Изоляция», Куликовский ответил, что это плохое место.

Украинские СМИ не раз писали, что в Донецке действует секретный объект Министерства госбезопасности ДНР «Изоляция», на территории которого пытают задержанных. 9 ноября журналист Станислав Асеев, который в ДНР был осужден по обвинению в шпионаже, а потом выдан Киеву в рамках большого обмена удерживаемыми лицами, сообщил о задержании Куликовского.

Вскоре СБУ заявила, что задержан бывший начальник «Изоляции». Он обвиняется по четырем статьям: «Торговля людьми», «Создание террористической организации», «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований», «Нарушение законов и обычаев войны».