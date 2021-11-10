Британцам предсказали обнищание

Экономика Великобритании может столкнуться с длительным периодом стагнации, которая приведет к обнищанию граждан и нанесет ущерб доходам домохозяйств страны. Такие данные приводятся в отчете Национального института экономических и социальных исследований (NIESR), опубликованные The Guardian.

В своем исследовании NIESR предсказывает, что выход страны из пандемии замедлит развитие экономики Великобритании. Он будет сопровождаться ростом цен на товары и услуги, а также поспособствует увеличению инфляции. По словам директора NIESR Джагджита Чадха, к этому привело неверные шаги правительства и Банка Англии после финансового кризиса 2008 года. «На протяжении многих лет существует постоянная проблема экономического роста. Давление на менее обеспеченные домохозяйства продолжается более десяти лет», — заявил он. Так, по его мнению, правительство страны должным образом не занималось инвестициями в проблемные секторы экономики. По данным отчета, во всех регионах Великобритании, за исключением Лондона, будет происходить обнищание граждан и увеличиваться разрыв между богатыми и бедными.

Представитель NIESR отмечает, что больше всего по располагаемым доходам бедных семей (деньги, оставшиеся после обязательных платежей, скорректированные на величину инфляции) ударят сокращение социальных пособий и рост инфляции (до 5 процентов), тем самым удвоив уровень нищеты в Великобритании. По данным Фонда Джозефа Раунтри (Joseph Rowntree Charitable Trust, JRCT), на данный момент взрослые британцы с доходом ниже 70 фунтов стерлингов (около 94,5 доллара) в неделю, а также семьи с двумя детьми и с доходами ниже 140 фунтов стерлингов (около 189 долларов) в неделю не могут позволить себе оплачивать основные жизненные потребности.

Беднейшие граждане Великобритании ранее лишились одной из форм поддержки, после того как правительство свернуло программу социальной защиты, введенной в 2020 году. За время действия программ власти дополнительно вложили в экономику 80 миллиардов фунтов стерлингов (107 миллиардов долларов). Во время пандемии правительство компенсировало временный отпуск гражданам, чтобы сохранить рабочие места, и выплачивало повышенные пособия шести миллионам человек. Эти меры смягчили удар от локдаунов и предотвратили резкие рост безработицы.

