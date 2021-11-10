В Нагорном Карабахе придумали способ защититься от Азербайджана

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян написал послание соотечественникам, приуроченное к годовщине прекращения огня в регионе после войны с Азербайджаном. Арутюнян рассказал о мерах, которые предпринимает руководство Карабаха для защиты страны, и поблагодарил российских миротворцев за помощь. Заявление президент опубликовал в Facebook.

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Арутюнян также придумал способ защититься от Азербайджана — в качестве первой меры по укреплению защиты границ НКР он назвал решение расширить право владения оружием для граждан. Кроме послабления в оружейном законодательстве, Арутюнян рассказал про укрепление позиций армии на линии соприкосновения и сотрудничество с российскими миротворцами.

Президент непризнанной республики призвал граждан обращаться в службу безопасности страны для совместного патрулирования приграничных районов.

«Незаметными усилиями» и гарантиями со стороны России Арутюнян надеется значительно укрепить обороноспособность Нагорного Карабаха. По его словам, это необходимые меры из-за повторяющихся инцидентов нарушения режима огня.

Ранее в Нагорном Карабахе в районе города Шуши в результате обстрела со стороны армии Азербайджана погиб мирный житель. Обострения вспыхивают на линии соприкосновения армянских и азербайджанских сил даже через год после прекращения боевых действий.

Территориальный спор между Азербайджаном и Арменией известен с советских времен. После распада СССР стороны перешли к вооруженному противостоянию и в 90-е верх одержал Ереван. Однако осенью 2020 года Баку начал наступление и взял реванш за поражение почти 20-летней давности, захватив несколько районов Карабаха. Стороны до сих пор не подписали мирный договор.