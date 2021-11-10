Политолог рассказал о роли России в миграционном конфликте Польши и Белоруссии

Для того, чтобы прекратить миграционный кризис на своих границах, Польша должна выстроить диалог с Белоруссией и прекратить финансирование госпереворота внутри страны, считает политолог Сергей Марков. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал, что Россия может сыграть роль в этом конфликте в качестве посредника.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле усматривают тенденции к росту напряженности на границе Белоруссии и Польши.

По словам Маркова, Россия не может остаться в стороне в данной ситуации и, вероятно, выступит в качестве посредника.

«Есть жесткая, немного обезумевшая позиция Польши. Есть не менее жесткая позиция президента Белоруссии Александра Лукашенко, который говорит о том, что не обязан делать за соседей их работу. В этих условиях Россия вместе с Германией может выступить посредником в переговорах и добиться какого-то компромиссного решения. В таком случае Белоруссия должна будет остановить потоки мигрантов, но Польше необходимо будет ответить благодарностью на этот шаг, благодарностью за всю ту работу, которую делает соседнее государство, вместо хамского пренебрежения», — заявил политолог.

Марков уточнил, что благодарностью должно быть, прежде всего, прекращение властями Польши финансирования госпереворота на территории Белоруссии.

Ранее несколько изданий выяснили, что большинство мигрантов на белорусско-польской границе — выходцы из Сирии, Ирака и Турции, среди них много курдов. Они добираются в Минск самолетами из аэропортов Анкары, Стамбула, Багдада и Дубая, а оттуда едут на запад. Беженцы и их семьи платят тысячи евро за белорусскую визу и возможность размещения в стране.