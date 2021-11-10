В Совфеде оценили решение Ротару не приезжать в Крым

То, что певица София Ротару и ее сестра ждут возвращения Крыма в состав Украины, свидетельствует об абсолютной наивности творческой и политической украинской элиты. Так решение артистки не приезжать на полуостров оценил сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, пишет РИА Новости.

По его словам, Ротару и ее сестра не осознают новых международных реалий. Крым по праву и справедливости вернулся в Россию из Украины, в составе которой был по ошибке и исторической несправедливости, добавил Цеков.

Сенатор отметил, что Крым никогда не вернется в состав Украины. «Если кто-то из украинской элиты нахватал здесь земельных участков и недвижимости и теперь ностальгирует по украинским временам, то пусть лучше откажется от имущества добровольно, потому как Крым стал российским навсегда», — подчеркнул Цеков.

Ранее сестра певицы Софии Ротару Аурика заявила, что они с артисткой ждут «возвращения» Крыма в состав Украины. Она поделилась, что исполнительница не была там пять или шесть лет, а принадлежащий ей отель Villa Sofia прекратил работу. Кроме того, певицу зовут на гастроли в Россию, но она отказывается от этих предложений, отметила ее родственница.