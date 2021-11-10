УФСИН уволило 18 сотрудников после пыток заключенных в саратовской больнице

УФСИН уволило 18 сотрудников после публикации видео с пытками заключенных в Саратове

ФСИН уволила 18 сотрудников после обнародования видео с пытками заключенных в саратовской тюремной больнице. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника регионального управления ведомства Антон Ефаркин, передает «Интерфакс».

По его словам, все они лишились работы по отрицательным мотивам. Еще 11 сотрудников тюремного ведомства были привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности.

Ефаркин заверил, что ФСИН приложит все усилия и разберется в ситуации. Будут сделаны соответствующие выводы, пообещал он, и выразил уверенность, что в будущем подобное не повторится.

Ранее 10 ноября правозащитный проект Gulagu.net показал новые кадры с пытками и издевательствами над заключенными в областной туберкулезной больнице № 1 (ОТБ-1) ФСИН в Саратовской области.

5 октября в сети появилась первая видеозапись с изнасилованиями заключенных в ОТБ-1. По данным правозащитников, 40 гигабайт видеоархива были сняты сотрудниками ФСИН на служебные видеорегистраторы. После этого были возбуждены уголовные дела, ситуацию взяли на контроль Генпрокуратура, Госдума и Совет Федерации.