Кремль прокомментировал новые видео с пытками в колонии

Представитель Кремля Песков: данные о новых пытках в колониях будут изучены

Новые видео с пытками в колонии, которые были опубликованы правозащитным проектом Gulagu.net, будут изучены правоохранительными органами. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что в настоящее время рано говорить об итогах проверок, так как они начались недавно. Новые данные по этому делу будут рассматриваться, добавил Песков.

10 ноября правозащитный проект Gulagu.net опубликовал новые кадры с пытками и издевательствами над заключенными в областной туберкулезной больнице № 1 (ОТБ-1) ФСИН в Саратовской области. По информации правозащитников, в тюремной больнице изнасилования и пытки заключенных совершали другие осужденные, якобы действовавшие по заданию сотрудников ФСИН и силовых структур.

5 октября в сети появилось первое видео с изнасилованиями заключенных в больнице УФСИН России по Саратовской области. По утверждению правозащитника Владимира Осечкина, 40 гигабайт видеозаписей с пытками заключенных были сняты сотрудниками ФСИН России на служебные видеорегистраторы.