В Минздраве рассказали о сделавших первую прививку от COVID-19 россиянах

Первую прививку от COVID-19 сделали 53 процента взрослых россиян, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

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Министр отметил, что количество заболевших коронавирусом после вакцинации не превышает 3-4 процентов.

Кроме того, первым компонентом вакцины от COVID-19 в России привились 62 миллиона человек. За последние две недели было израсходовано более 7 миллионов комплектов вакцин, пояснил Мурашко.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин объявил об усилении мер борьбы с коронавирусом. Он указал, что по поручению президента наращивается тестирование граждан на коронавирусную инфекцию, работают уже более тысячи лабораторий. Также продолжается вакцинация от COVID-19.