Голикова объяснила высокое выявление заболеваемости коронавирусом

Высокое выявление заболеваемости коронавирусом связано с увеличением кратности тестирования, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова передает РИА Новости.

Она отметила, что возросшая кратность тестирования связана с соответствующим поручением президента страны. Голикова добавила, что при нормативе в 200 тестов на 100 тысяч человек населения за последнюю неделю этот показатель доведен до 367 на 100 тысяч.

Также она отметила, что темпы распространения COVID-19 в России снижаются последние три недели, указав на «некоторую стабилизацию ситуации», но подчеркнула, что нельзя говорить о том, что заболеваемость снижается.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что по поручению президента наращивается тестирование граждан на инфекцию, работают уже более тысячи лабораторий.