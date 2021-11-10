Аваков назвал офис президента Украины «слабаками или дураками»

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал слухи о создании общей партии с бывшим спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Видео с его ответом на соответствующий запрос журналистов опубликовал Telegram-канал «Klymenko Time».

Аваков опроверг информацию о создании подобной партии и обвинил офис президента Украины в провокации и распространении слухов. При этом он подчеркнул, что бывший премьер-министр республики Арсений Яценюк также не планирует объединяться в одну политическую силу с Разумковым.

Экс-глава МВД назвал сотрудников офиса украинского президента «придумщиками» и предостерег их от излишних опасений. «Обычно концентрации умных людей боятся или слабаки, или дураки. Вы из каких будете?» — обратился он к ним.

Аваков также пожелал удачи всем, кто готов профессионально действовать во благо Украины, и упомянул в качестве таковых мэра Киева Виталия Кличко, лидера оппозиционной партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко и экс-премьера страны Владимира Гройсмана.

Ранее Арсен Аваков прокомментировал причины своей отставки с поста главы украинского МВД в июле этого года. По его словам, он не захотел участвовать в вещах, с которыми не согласен. Кроме того, экс-министр отметил, что ранее мог открыто высказываться президенту Украины Владимиру Зеленому, если считал его точку зрения по тем или иным вопросом «полной ерундой».