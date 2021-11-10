Россия
 
Последние новости
Автор закона о публичной власти ответил на критику из Татарстана
Работу возможного наследника Меркель описали словами «деревенская дискотека»
Представлена новая версия Windows
Исполнявший уникальные прыжки российский фигурист перейдет в сборную США
Лукашенко рассказал о близких отношениях с Хусейном и Каддафи
Ректора Шанинки поместили в двухместную камеру СИЗО с телевизором
Неизвестный купил самую дорогую квартиру в Азии
Женщина украла телефон у лежавшего без сознания в московском метро пассажира 
Рыболов с ножом отбился от схватившего его за ногу крокодила
Рынок электромобилей сравнили с холодной войной
Новости партнеров
Прослушать новость

Загоревшийся автомобиль со спящим ребенком внутри сняли на видео

В Печоре сняли на видео загоревшийся автомобиль, внутри которого мужчина оставил ребенка
Перейти в «Мою Ленту»

В Печоре (Республика Коми) загорелась машина, внутри которой мужчина оставил спящего ребенка. Видео инцидента публикует Telegram-канал «Сыктывкар №1».

На снятых кадрах видно, как к черному автомобилю подъехала машина пожарных. Когда сотрудники экстренных служб открывают двери, из нее начинают валить черные клубы дыма. Один из спасателей выносит ребенка и оказывает ему первую помощь.

По данным авторов канала, пострадавший мальчик находится в детской реанимации Печорской центральной районной больницы, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Медики диагностировали у ребенка ожоги верхних дыхательных путей.

Ранее в Белгородской области 11-летний инвалид умер после того, как его заперли в машине родственники. Автомобиль загорелся, когда бабушка оставила ребенка и ушла в магазин.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Оставившей младенца в мусорке россиянке огласили приговор
Россиянка оставила новорожденного ребенка в пакете на лавке и попала на видео
Россиянин жестко бросил своих детей на пол и был задержан
В российском городе умер оставленный в машине ребенок-инвалид
Другие материалы рубрики
Россия00:0125 октября

«Легкая эпидемия слабоумия»

Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?
11:10Сегодня

Губернатор ЯНАО открыл 19-й детский сад в нынешнем году

00:37Сегодня

Суд оштрафовал депутата Бондаренко за хулиганство

00:34Сегодня

Россиянам напомнили о жизни ветеранов Афганистана в 90-е

 
Россия00:0118 октября

«Люди просто выживали»

Руины, банды и шариатские суды: как Чечня жила между двумя войнами
23:36 9 ноября

Лжегенерал выманил у московского бизнесмена более 11 миллионов рублей

 
23:06 9 ноября

Россиянка заявила о похищении ее сына из роддома

22:47 9 ноября

Врач предупредил россиян об опасном виде насморка

Россия00:0215 октября

«Он будет терзать человечество»

Мутации ДНК и побочки от вакцин: биолог разрушает главные мифы о коронавирусе
22:30 9 ноября

Девушка ограбила пассажира московского метро на 14 тысяч рублей

 
22:34 9 ноября

Вассерман оценил покупку сертификата о вакцинации от COVID-19 россиянами

21:43 9 ноября

Филолог оценил новые правила русского языка

Россия
В Москве зафиксировали самую холодную ночь
Правила русского языка обновят впервые за 65 лет.
Каким теперь станет правильный русский?
Оставленная без присмотра трехлетняя россиянка утонула в колодце
Губернатор ЯНАО открыл 19-й детский сад в нынешнем году
«Утром открываешь глаза, и начинаются мучения»
От нестерпимой боли Ангелину спасет операция. Нужна ваша помощь
В Совфеде оценили возможность введения обязательной вакцинации для россиян
Все материалы
Мир
Самолет-разведчик США заметили у границ России над Черным морем
Хьюстон, у нас отмена.
Как борьба за справедливость в западном обществе превратилась в войну со свободой слова
Польша увеличила численность военных на границе с Белоруссией до 15 тысяч
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
В МИД России отреагировали на обвинения по поводу миграционного кризиса в Польше
Джо БайденРаскол по-американски.
Почему американцы разочаровались в Байдене и надеются на возвращение Трампа
Всех прорвавшихся в Польшу мигрантов задержали
Все материалы
Бывший СССР
Путин и Лукашенко подписали программу интеграции России и Белоруссии.
Каким будет обновленное Союзное государство?
EPA/ZURAB KURTSIKIDZEСыграл по-крупному.
Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?
«Мы не можем жить во вражде»
Зачем Зеленский хочет встречи с Путиным и на что он готов, чтобы сохранить власть?
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Все материалы
Экономика
Раскрыта разница в зарплатных ожиданиях женщин и мужчин в России
Цены на газ в Европе упали после решения России
Александр Ведяхин и Максим Орешкин открыли конференцию AI Journey
Не ставят крест.
Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?
Российские магазины научились бороться с локдауном
Доходные игры.
Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?
Все материалы
Силовые структуры
Осужденный по делу «Зимней вишни» пожарный рассказал о закрытых дверях кинозала
«Это было ужасное зрелище»
25 лет назад ветераны Афганистана устроили теракт на кладбище в Москве. Кому они мстили?
Российских военнослужащих приговорили к штрафам за попытки уехать в Сирию
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Правозащитники показали новые кадры пыток заключенных в СИЗО
Жизнь в бегах.
После убийства прокурора россиянин 20 лет скрывался от следствия. Почему его выдал собственный сын?
Российский полицейский погиб при задержании преступника
Все материалы
Наука и техника
Скрытая угроза.
Искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
Спутники будущего.
Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
«Китайская Tesla» показала летающий автомобиль.
Какими станут машины будущего и когда они массово поднимутся в воздух?
Все материалы
Спорт
Ангелина Мельникова«Олимпиада прошла — и ты никому не нужен»
Гимнастка Мельникова — о победе над американками, ежедневном страхе и обидах
Камила Валиева«Наши девочки лучшие — это факт»
Российские фигуристки завоевали все медали на этапе Гран-при в Канаде
Петр Ян«Все знают, кто здесь чемпион»
Петр Ян вернул титул на турнире UFC 267. Другие российские бойцы тоже не подвели
Все материалы
Культура
Жаждал смерти.
Как Чарльз Бронсон стал легендой боевиков, героем мемов и любимым актером Высоцкого?
Возвращение великих.
«Король тигров», Декстер и шальная Екатерина II в главных сериалах ноября
Вскрытие покажет.
«Армия мертвецов» Зака Снайдера обзавелась воровским приквелом. Почему он лучше оригинала?
Мишка на Севере.
Как Михаил Пореченков бьется за правду за Полярным кругом в хитовом ситкоме ТНТ?
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников развеял миф о пользе чеснока
Гусман пошутил над Ургантом в эфире Первого канала
«Все превращаются в товар»
Люди по всему миру отказываются от секса, любви и брака. Почему в этом виноват интернет?
В Госдуме прокомментировали возбуждение дела против ТНТ из-за поцелуя мужчин
Соцсети лишают нас выбора и будущего. Как с этим бороться?
 
Против ТНТ возбудили дело из-за поцелуя комиков в шоу «Игра»
«Я ни на что не надеюсь»
Отчаяние, боль утраты и жизнь вопреки — на снимках фотографов со всего мира
Все материалы
Ценности
Раскрыт секрет банта на женских трусах
Мария Алия Аль-СадекПоколение М.
Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность в одежде стала трендом?
Модель с тату во все тело показала новый рисунок в честь Сатаны
Блогерша раскрыла способ быстро отрастить волосы
«Это демонстрация свободы»
Мужчины с древности носили каблуки. Почему это вновь стало модным?
Неожиданный головной убор оказался новым модным трендом зимы
«Японские Меган и Гарри»
Как дочь императора отказалась от роскоши ради любви и лишилась титула принцессы
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
«Политики просто хотят нас рассорить»
История россиянки, которая случайно переехала в Грузию и влюбилась в нее
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Все материалы
Электрокары BMW будут заряжать электричеством из навоза
Дикие быки: безумные варианты Lamborghini Aventador
Прощаемся с флагманом итальянской марки
Новый премиальный пикап Great Wall назвали King Kong
Рейтинг: на какие кроссоверы и внедорожники россияне пересели в октябре
Предпочтения автомобилистов меняются
В Сеть слили фотографии обновленной Hyundai Creta без камуфляжа
Путешествуем по Калужской области за рулём неформатного компактвэна
Сможет ли Berlingo стать идеальным семейным шаттлом?
Обновленный Skoda Karoq раскрыли на шпионских фотографиях до премьеры
Все материалы
Среда обитания
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Своя атмосфера.
Мировые лидеры ищут способ спасти планету на конференции в Глазго. Что может предложить Россия?
Ролик «Don't Choose Extinction»Миллионы людей не верят в глобальное потепление.
Почему человечество отрицает очевидные угрозы и не боится катастроф?
Любимому курорту богачей предсказали исчезновение.
Почему Мальдивы уходят под воду и можно ли их спасти?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Лев КулешовГений за кадром:
как советский режиссер научил весь мир правильно упорядочивать кадры в кино
Чипсы из мха и уха без рыбы:
чем питаются на севере России и как появилась высокая кухня за Полярным кругом?
«Актер от сердца»
Как Ролану Быкову удалось сохранить детское кино в СССР и стать легендой советского кинематографа
«Каждый новый круг — открытие»
Знаменитые мотогонки в Нижнем Новгороде — глазами призера соревнований
«Это всегда про любовь»:
как театр лечит души людей и помогает пройти через катарсис
Первый был комом.
Как блины стали неотъемлемым символом главного религиозного праздника России?
Человек-изменение:
как советскому режиссеру удалось выйти за рамки дозволенного и правдиво передать дух своего времени
Все материалы