Загоревшийся автомобиль со спящим ребенком внутри сняли на видео

В Печоре сняли на видео загоревшийся автомобиль, внутри которого мужчина оставил ребенка

В Печоре (Республика Коми) загорелась машина, внутри которой мужчина оставил спящего ребенка. Видео инцидента публикует Telegram-канал «Сыктывкар №1».

На снятых кадрах видно, как к черному автомобилю подъехала машина пожарных. Когда сотрудники экстренных служб открывают двери, из нее начинают валить черные клубы дыма. Один из спасателей выносит ребенка и оказывает ему первую помощь.

По данным авторов канала, пострадавший мальчик находится в детской реанимации Печорской центральной районной больницы, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Медики диагностировали у ребенка ожоги верхних дыхательных путей.

Ранее в Белгородской области 11-летний инвалид умер после того, как его заперли в машине родственники. Автомобиль загорелся, когда бабушка оставила ребенка и ушла в магазин.

