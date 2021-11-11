Наука и техника
 
Последние новости
Один из главных мегапроектов России поставили под сомнение
Мигранты из Ирака рассказали о своей дороге до Белоруссии
В России не увидели причин для роста цен на интернет
На Украине впервые запретили прокат фильма с Зеленским
Главу российской нефтекомпании задержали при попытке сбежать в Грузию
В России началась третья фаза исследований вакцины от COVID-19 для подростков
Названа причина аварийной посадки Ми-8 на Таймыре
Появились первые кадры с места аварийной посадки Ми-8 в Красноярском крае
Тренер раскрыл секрет стройности Дженнифер Лопес
Отпуск и деньги тысяч россиян оказались под угрозой по вине одного туроператора
Новости партнеров
Прослушать новость

Найден способ помочь пациентам с болезнью Альцгеймера

Ученые: знакомая музыка может улучшить когнитивные способности при болезни Альцгеймера
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Melanie Pongratz / Unsplash

Исследователи из Канады выяснили, что многократное прослушивание значимой для человека музыки помогает развитию пластичности мозга у пациентов со сниженной когнитивной способностью или болезнью Альцгеймера на ранних стадиях. Статья специалистов опубликована в Journal of Alzheimer's Disease.

В эксперименте ученых из Университета приняли участие 14 человек — шесть музыкантов и восемь обычных людей. В течение трех недель каждый из них слушал специально подобранный исследователями плейлист из персонально значимых мелодий в течение часа. До и после этого периода участникам эксперимента проводили функциональную магнитно-резонансную томографию, во время которой они слушали, как хорошо знакомую, так и похожую по стилю, но не имевшую персонального значения музыку.

Во втором случае активность мозга концентрировалась в основном в слуховой коре головного мозга. Однако при прослушивании хорошо знакомой музыки у испытуемых активировалась сеть нейронов в различных регионах мозга, в частности, в префронтальной коре — центре контроля мозга — и в подкорковых структурах головного мозга. При этом активация этой сети менялась после периода прослушивания знакомой музыки — что свидетельствует, по мнению исследователей, об развитии нейропластичности. При этом, отмечают ученые, работа мозга у музыкантов и немузыкантов менялась разным способом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Эпилепсию научились лечить музыкой
Доказано сходное воздействие наркотиков и музыки на мозг
Навязчивые мелодии оказались спасительным средством в смертельной опасности
Другие материалы рубрики
Наука и техника10:39 1 ноября

Спутники будущего.

Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
06:33 9 ноября

Спрогнозирована катастрофическая засуха «Судного дня»

04:23 9 ноября

Раскрыт новый самый мощный смартфон Xiaomi

02:45 9 ноября

Популярная диета оказалась вредной для репродуктивной функции

Наука и техника00:0722 октября

«Остров содрогался от выстрелов»

Как разгром нацистов на Ладоге помог Красной армии прорвать блокаду Ленинграда
01:05 9 ноября

Названы увеличивающие шансы выживаемости пациентов на ИВЛ факторы

00:53 9 ноября

Корабль Сrew Dragon отстыковался от МКС

00:40 9 ноября

На Украине обеспокоились постройкой российской базы в Судане

Наука и техника00:0225 октября

Вечная энергия.

Как российские атомщики спасают планету и меняют мир
20:55 8 ноября

В России рассказали о новой тактике применения войск

20:36 8 ноября

Роботов научили социальным навыкам

20:14 8 ноября

Windows 11 «зарядила» ноутбуки более чем на 100 процентов

Россия
Правила русского языка обновят впервые за 65 лет.
Каким теперь станет правильный русский?
«Утром открываешь глаза, и начинаются мучения»
От нестерпимой боли Ангелину спасет операция. Нужна ваша помощь
Все материалы
Мир
Самолет-разведчик США заметили у границ России над Черным морем
Хьюстон, у нас отмена.
Как борьба за справедливость в западном обществе превратилась в войну со свободой слова
Польша увеличила численность военных на границе с Белоруссией до 15 тысяч
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
В МИД России отреагировали на обвинения по поводу миграционного кризиса в Польше
Джо БайденРаскол по-американски.
Почему американцы разочаровались в Байдене и надеются на возвращение Трампа
Всех прорвавшихся в Польшу мигрантов задержали
Все материалы
Бывший СССР
Путин и Лукашенко подписали программу интеграции России и Белоруссии.
Каким будет обновленное Союзное государство?
EPA/ZURAB KURTSIKIDZEСыграл по-крупному.
Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?
«Мы не можем жить во вражде»
Зачем Зеленский хочет встречи с Путиным и на что он готов, чтобы сохранить власть?
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Все материалы
Экономика
Один из главных мегапроектов России поставили под сомнение
Иллюзия стабильности.
Небольшая фирма создала самую надежную криптовалюту в мире. Что с ней не так?
Назван способ «обелить» российскую экономику
Умный экран.
Умнее телевизора
Минпромторг объяснил рост цен на арматуру
Клиенты Сбера станцуют с Филиппом Киркоровым и другими звездами
Не ставят крест.
Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?
Все материалы
Силовые структуры
Осужденный по делу «Зимней вишни» пожарный рассказал о закрытых дверях кинозала
«Это было ужасное зрелище»
25 лет назад ветераны Афганистана устроили теракт на кладбище в Москве. Кому они мстили?
Российских военнослужащих приговорили к штрафам за попытки уехать в Сирию
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Правозащитники показали новые кадры пыток заключенных в СИЗО
Жизнь в бегах.
После убийства прокурора россиянин 20 лет скрывался от следствия. Почему его выдал собственный сын?
Российский полицейский погиб при задержании преступника
Все материалы
Наука и техника
Скрытая угроза.
Искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
Спутники будущего.
Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
«Китайская Tesla» показала летающий автомобиль.
Какими станут машины будущего и когда они массово поднимутся в воздух?
Все материалы
Спорт
Ангелина Мельникова«Олимпиада прошла — и ты никому не нужен»
Гимнастка Мельникова — о победе над американками, ежедневном страхе и обидах
Камила Валиева«Наши девочки лучшие — это факт»
Российские фигуристки завоевали все медали на этапе Гран-при в Канаде
Петр Ян«Все знают, кто здесь чемпион»
Петр Ян вернул титул на турнире UFC 267. Другие российские бойцы тоже не подвели
Все материалы
Культура
Жаждал смерти.
Как Чарльз Бронсон стал легендой боевиков, героем мемов и любимым актером Высоцкого?
Возвращение великих.
«Король тигров», Декстер и шальная Екатерина II в главных сериалах ноября
Вскрытие покажет.
«Армия мертвецов» Зака Снайдера обзавелась воровским приквелом. Почему он лучше оригинала?
Мишка на Севере.
Как Михаил Пореченков бьется за правду за Полярным кругом в хитовом ситкоме ТНТ?
Все материалы
Интернет и СМИ
Минюст признал иноагентом издание «Как бы инагент»
«Одноклассники» масштабно обновятся
«Все превращаются в товар»
Люди по всему миру отказываются от секса, любви и брака. Почему в этом виноват интернет?
Малышеву раскритиковали за сюжет о вакцинации по астрологическому календарю
Соцсети лишают нас выбора и будущего. Как с этим бороться?
 
Раскрыта новая схема обмана россиян от имени Моргенштерна
«Я ни на что не надеюсь»
Отчаяние, боль утраты и жизнь вопреки — на снимках фотографов со всего мира
Все материалы
Ценности
Раскрыт секрет банта на женских трусах
Мария Алия Аль-СадекПоколение М.
Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность в одежде стала трендом?
Модель с тату во все тело показала новый рисунок в честь Сатаны
Блогерша раскрыла способ быстро отрастить волосы
«Это демонстрация свободы»
Мужчины с древности носили каблуки. Почему это вновь стало модным?
Неожиданный головной убор оказался новым модным трендом зимы
«Японские Меган и Гарри»
Как дочь императора отказалась от роскоши ради любви и лишилась титула принцессы
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
«Политики просто хотят нас рассорить»
История россиянки, которая случайно переехала в Грузию и влюбилась в нее
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Все материалы
Subaru представила первый серийный электрокар
Приключения журналиста в летающем Камазе
Редактор «Мотора» посмотрел, как команда «Камаз-Мастер» готовится к Дакару
Электрокары BMW будут заряжать электричеством из навоза
Самые популярные китайские кроссоверы России: рейтинг октября
Дубль Chery, Haval Jolion в первой тройке и Geely Atlas Pro
Новый премиальный пикап Great Wall назвали King Kong
Дикие быки: безумные варианты Lamborghini Aventador
Прощаемся с флагманом итальянской марки
В Сеть слили фотографии обновленной Hyundai Creta без камуфляжа
Все материалы
Среда обитания
Руководство Сбера переедет в новый офис в Москве
В ногу со временем.
Россияне не боятся менять свою жизнь и отношение к работе. Что ждет их в будущем?
Секс на пляже оказался разрушительным для планеты
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Верховный суд поддержал арендующих квартиры россиян
Путь отхода.
Как Россия решит проблему мусора, избавится от свалок и спасет планету от загрязнения
России предрекли ипотечный спад
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Лев КулешовГений за кадром:
как советский режиссер научил весь мир правильно упорядочивать кадры в кино
Город-герой Мурманск.
Что помогло Красной армии противостоять наступлению немцев при обороне Заполярья?
«Актер от сердца»
Как Ролану Быкову удалось сохранить детское кино в СССР и стать легендой советского кинематографа
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
В Благовещенске отремонтировали театр кукол
В Дагестане откроют колледж для подготовки сотрудников сферы туризма
Душа России.
В Сибири сохранился один из древнейших народов страны. Как он выживает в современном мире?
Все материалы