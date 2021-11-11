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Объяснены данные по госпитализированным привитым россиянам

Иммунолог Крючков: люди могут заражаться после вакцинации, в этом нет ничего нового
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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Иммунолог Николай Крючков объяснил данные по госпитализированным привитым россиянам. В беседе с «Лентой.ру» он заметил, что в этом нет ничего нового — с самого начала кампании по вакцинации говорилось о том, что люди могут заражаться и после инъекции. Однако исходя из данных по госпитализированным привитым гражданам, можно сделать вывод, что прививка значительно снижает риск тяжелого течения болезни у человека.

Ранее были раскрыты данные опроса, проведенного среди представителей органов власти и здравоохранения российских регионов, о доле привитых граждан среди госпитализированных с коронавирусом. Стало известно, что наибольшая доля была зарегистрирована в Подмосковье — 18 процентов от 10 335 находящихся в стационарах региона. В Белгородской области и Ханты-Мансийском автономном округе привитые пациенты составляют 12 процентов, в Новгородской и Вологодской областях — десять, в Санкт-Петербурге — восемь-десять процентов.

В Волгоградской, Иркутской, Калининградской, Липецкой областях, а также Карачаево-Черкесии, Коми, Мордовии и Севастополе, согласно опросу, прививку делали не более одного процента госпитализированных. В то же время в Кировской области зарегистрировали три процента вакцинированных среди тех, кто остается в стационарах.

В некоторых регионах в ходе опроса рассказали о числе скончавшихся среди привитых. В частности, в Алтайском крае коронавирус выявили у 3,5 процента вакцинированных, из них госпитализировали 0,6 процента, а умерли 0,01 процента.

Ничего нового

Крючков проанализировал данные по Московской области. Он сообщил, что в регионе, согласно официальной информации, привито 52 процента населения. Иммунолог предложил округлить эти данные, беря во внимание то, что среди этих людей есть ложновакцинированные граждане, то есть те, кто купил себе справку.

«Для простоты мы можем сказать, что у нас привиты половина населения Московской области. Получается, половина на половину. В больницах у нас от госпитализированных с ковидом 18 процентов вакцинированных, 82 — непривитых. Делаем вывод, что вакцинация значительно снижает риск госпитализации», — резюмировал иммунолог.

Он подчеркнул, что ни один ученый, включая разработчиков вакцин, не заявлял о стопроцентном иммунном барьере от инфекции, которого можно добиться вакцинацией. «Люди могут заражаться после вакцинации, тут ничего нового нет. Стерильного иммунитета после антикоронавирусной вакцинации нет», — высказался он.

Проанализировав данные по госпитализированным привитым гражданам, Крючков пришел в выводу, что вакцинация минимум вдвое снижает риск попадания человека в больницу с коронавирусом. «Шанс на заражение до появления дельта-линии после вакцинации снижался до 60-70 процентов. Сейчас, после появления дельты, это 50 процентов, грубо говоря. Снижение риска в два раза, по-моему, неплохо», — заявил ученый.

Ранее работников предприятий и организаций Санкт-Петербурга, которые не привились от COVID-19 и не имеют медицинских противопоказаний, разрешили отстранять от работы без сохранения заработной платы.

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