Раскрыты документы о подготовке нападения Японии на СССР

ФСБ раскрыла документы о подготовке нападения Японии на СССР во время Второй мировой войны

Федеральная служба безопасности (ФСБ) раскрыла сверхсекретные документы о подготовке нападения Японии на СССР. Об этом сообщает РИА Новости.

Архивные данные были опубликованы к 73-й годовщине завершения Токийского процесса. Он проходил с 3 мая 1946 года по 12 ноября 1948 года. В документах фигурируют протоколы допросов шести высокопоставленных японских военных преступников. Сообщается, что СМЕРШу (ряд контрразведывательных организаций в Советском Союзе) удалось арестовать многих руководителей японской армии: например, бывшего заместителя военного министра Японии генерал-лейтенант Киедзи Томинагу и экс-командующего обороной Квантунского укрепленного района генерал-лейтенанта Кендзо Янагиту.

«Томинага, Миякэ, Янагита, Акикуса, Асада и Хосико дали показания о том, что японское правительство на протяжении многих лет готовило войну против Советского Союза», — писал начальник Главного управления контрразведки СМЕРШ генерал-полковник Виктор Абакумов. Уточняется, что японский генеральный штаб действовал по сговору с германским правительством.

Из записки следует, что «предусматривалось с началом войны Японии против Советского Союза проведение в широком масштабе террора и диверсий». Согласно документам, японцы рассматривали в том числе бактериологическую атаку на войска Красной Армии. Виктор Абакумов предложил включить всех шестерых в список японских военных преступников.

В начале осени военный микробиолог, главный специалист 27-го научного центра Министерства обороны России, полковник в отставке Михаил Супотницкий заявил, что Красная армия помешала Японии создать «идеальное» биооружие. Речь шла о бомбах с блохами, которые выступали в качестве разносчиков чумы.