Украине предложили открыть генконсульство в Крыму

Депутат Гемпель: Украине нужно открыть генконсульство в Крыму, как это сделало Никарагуа

Украине нужно открыть свое представительство в Крыму, как это сделало Никарагуа. С таким предложением выступил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, его цитирует РИА Новости.

По его словам, Москва уже привыкла к санкциям со стороны Киева. Гемпель назвал их бредовыми и контрпродуктивными. Он подчеркнул, что никакие санкции не напугают жителей полуострова и не остановят его развитие.

«Поэтому разумно уйти от политики санкций и в рамках развития российско-украинских отношений признать полуостров частью России и открыть свое представительство», — заявил Гемпель.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против граждан, которые причастны к открытию представительства Никарагуа в Крыму. Они коснулись четырех граждан страны центральной Америки и России.

Генконсульство Никарагуа в Крыму стало первым представительством иностранного государства, которое было открыто на полуострове с 2014 года. В ответ на это Украина ввела санкции и назвала учреждения «откровенно недружественным шагом».