Россия
 
Последние новости
Один из главных мегапроектов России поставили под сомнение
На МКС пропали шестигранные насадки
Из дела генерала ФСБ исключен эпизод с покушением на следователя
Президент Туркмении расстрелял мишень и оставил на ней автограф
В России придумали способ остановить рост цен на квартиры
Чиновник призвал непривитых россиян уехать из страны
Названа объявленная «Эвертону» стоимость Головина
В российском регионе вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку
Меган Маркл привлекла внимание фотографов платьем с глубоким декольте
Врач назвал способы избавиться от боли в спине
Новости партнеров
Прослушать новость

Украине предложили открыть генконсульство в Крыму

Депутат Гемпель: Украине нужно открыть генконсульство в Крыму, как это сделало Никарагуа
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Unsplash

Украине нужно открыть свое представительство в Крыму, как это сделало Никарагуа. С таким предложением выступил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, его цитирует РИА Новости.

По его словам, Москва уже привыкла к санкциям со стороны Киева. Гемпель назвал их бредовыми и контрпродуктивными. Он подчеркнул, что никакие санкции не напугают жителей полуострова и не остановят его развитие.

«Поэтому разумно уйти от политики санкций и в рамках развития российско-украинских отношений признать полуостров частью России и открыть свое представительство», — заявил Гемпель.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против граждан, которые причастны к открытию представительства Никарагуа в Крыму. Они коснулись четырех граждан страны центральной Америки и России.

Генконсульство Никарагуа в Крыму стало первым представительством иностранного государства, которое было открыто на полуострове с 2014 года. В ответ на это Украина ввела санкции и назвала учреждения «откровенно недружественным шагом».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Совет безопасности Украины ввел санкции против четырех россиян
Киев предупредил Минск о непоправимых последствиях признания Крыма российским
Украина ввела санкции против Никарагуа за Крым
Другие материалы рубрики
Россия00:0227 октября

«Девушки сбегали из дома и кончали с собой»

Почему подростковые беременности в России так часто заканчиваются трагедиями?
17:2810 ноября

Российский инфекционист назвал условие для спада заболеваемости COVID-19

17:2210 ноября

Мать одного из напавших на пассажира метро дагестанцев извинилась за сына

 
17:0610 ноября

В Госдуме прокомментировали данные о вмешательстве России в миграционный кризис

Россия00:0125 октября

«Легкая эпидемия слабоумия»

Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?
17:0010 ноября

В российском регионе изменили правила допуска в торговые центры

16:5510 ноября

Известная актриса попала в ДТП в центре Москвы

 
16:4810 ноября

Метеоролог оценил прогноз «еврозимы» в России

Россия00:0118 октября

«Люди просто выживали»

Руины, банды и шариатские суды: как Чечня жила между двумя войнами
16:4610 ноября

В Екатеринбурге посетителей Ельцин Центра эвакуировали из-за задымления

16:3010 ноября

В Совфеде оценили решение Ротару не приезжать в Крым

16:1710 ноября

Россиянка изнасиловала пришедшую к ней на день рождения подругу

 
Россия
Правила русского языка обновят впервые за 65 лет.
Каким теперь станет правильный русский?
«Утром открываешь глаза, и начинаются мучения»
От нестерпимой боли Ангелину спасет операция. Нужна ваша помощь
Все материалы
Мир
Самолет-разведчик США заметили у границ России над Черным морем
Хьюстон, у нас отмена.
Как борьба за справедливость в западном обществе превратилась в войну со свободой слова
Польша увеличила численность военных на границе с Белоруссией до 15 тысяч
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
В МИД России отреагировали на обвинения по поводу миграционного кризиса в Польше
Джо БайденРаскол по-американски.
Почему американцы разочаровались в Байдене и надеются на возвращение Трампа
Всех прорвавшихся в Польшу мигрантов задержали
Все материалы
Бывший СССР
Путин и Лукашенко подписали программу интеграции России и Белоруссии.
Каким будет обновленное Союзное государство?
EPA/ZURAB KURTSIKIDZEСыграл по-крупному.
Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?
«Мы не можем жить во вражде»
Зачем Зеленский хочет встречи с Путиным и на что он готов, чтобы сохранить власть?
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Все материалы
Экономика
Один из главных мегапроектов России поставили под сомнение
Иллюзия стабильности.
Небольшая фирма создала самую надежную криптовалюту в мире. Что с ней не так?
Назван способ «обелить» российскую экономику
Минпромторг объяснил рост цен на арматуру
Экономист раскритиковал Анатолия Чубайса за позицию по энергопереходу
Не ставят крест.
Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?
Все материалы
Силовые структуры
Осужденный по делу «Зимней вишни» пожарный рассказал о закрытых дверях кинозала
«Это было ужасное зрелище»
25 лет назад ветераны Афганистана устроили теракт на кладбище в Москве. Кому они мстили?
Российских военнослужащих приговорили к штрафам за попытки уехать в Сирию
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Правозащитники показали новые кадры пыток заключенных в СИЗО
Жизнь в бегах.
После убийства прокурора россиянин 20 лет скрывался от следствия. Почему его выдал собственный сын?
Российский полицейский погиб при задержании преступника
Все материалы
Наука и техника
Скрытая угроза.
Искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
Спутники будущего.
Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
«Китайская Tesla» показала летающий автомобиль.
Какими станут машины будущего и когда они массово поднимутся в воздух?
Все материалы
Спорт
Ангелина Мельникова«Олимпиада прошла — и ты никому не нужен»
Гимнастка Мельникова — о победе над американками, ежедневном страхе и обидах
Камила Валиева«Наши девочки лучшие — это факт»
Российские фигуристки завоевали все медали на этапе Гран-при в Канаде
Петр Ян«Все знают, кто здесь чемпион»
Петр Ян вернул титул на турнире UFC 267. Другие российские бойцы тоже не подвели
Все материалы
Культура
Жаждал смерти.
Как Чарльз Бронсон стал легендой боевиков, героем мемов и любимым актером Высоцкого?
Возвращение великих.
«Король тигров», Декстер и шальная Екатерина II в главных сериалах ноября
Вскрытие покажет.
«Армия мертвецов» Зака Снайдера обзавелась воровским приквелом. Почему он лучше оригинала?
Мишка на Севере.
Как Михаил Пореченков бьется за правду за Полярным кругом в хитовом ситкоме ТНТ?
Все материалы
Интернет и СМИ
Минюст признал иноагентом издание «Как бы инагент»
«Одноклассники» масштабно обновятся
«Все превращаются в товар»
Люди по всему миру отказываются от секса, любви и брака. Почему в этом виноват интернет?
Малышеву раскритиковали за сюжет о вакцинации по астрологическому календарю
Соцсети лишают нас выбора и будущего. Как с этим бороться?
 
Раскрыта новая схема обмана россиян от имени Моргенштерна
«Я ни на что не надеюсь»
Отчаяние, боль утраты и жизнь вопреки — на снимках фотографов со всего мира
Все материалы
Ценности
Раскрыт секрет банта на женских трусах
Мария Алия Аль-СадекПоколение М.
Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность в одежде стала трендом?
Модель с тату во все тело показала новый рисунок в честь Сатаны
Блогерша раскрыла способ быстро отрастить волосы
«Это демонстрация свободы»
Мужчины с древности носили каблуки. Почему это вновь стало модным?
Неожиданный головной убор оказался новым модным трендом зимы
«Японские Меган и Гарри»
Как дочь императора отказалась от роскоши ради любви и лишилась титула принцессы
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
«Политики просто хотят нас рассорить»
История россиянки, которая случайно переехала в Грузию и влюбилась в нее
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Все материалы
Электрокары BMW будут заряжать электричеством из навоза
Приключения журналиста в летающем Камазе
Редактор «Мотора» посмотрел, как команда «Камаз-Мастер» готовится к Дакару
Новый премиальный пикап Great Wall назвали King Kong
Самые популярные китайские кроссоверы России: рейтинг октября
Дубль Chery, Haval Jolion в первой тройке и Geely Atlas Pro
В Сеть слили фотографии обновленной Hyundai Creta без камуфляжа
Дикие быки: безумные варианты Lamborghini Aventador
Прощаемся с флагманом итальянской марки
Обновленный Skoda Karoq раскрыли на шпионских фотографиях до премьеры
Все материалы
Среда обитания
Руководство Сбера переедет в новый офис в Москве
В ногу со временем.
Россияне не боятся менять свою жизнь и отношение к работе. Что ждет их в будущем?
Секс на пляже оказался разрушительным для планеты
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Верховный суд поддержал арендующих квартиры россиян
Путь отхода.
Как Россия решит проблему мусора, избавится от свалок и спасет планету от загрязнения
России предрекли ипотечный спад
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Лев КулешовГений за кадром:
как советский режиссер научил весь мир правильно упорядочивать кадры в кино
Город-герой Мурманск.
Что помогло Красной армии противостоять наступлению немцев при обороне Заполярья?
«Актер от сердца»
Как Ролану Быкову удалось сохранить детское кино в СССР и стать легендой советского кинематографа
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
В Благовещенске отремонтировали театр кукол
В Дагестане откроют колледж для подготовки сотрудников сферы туризма
Душа России.
В Сибири сохранился один из древнейших народов страны. Как он выживает в современном мире?
Все материалы