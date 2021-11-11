Фестиваль стрит-арта «Место» в Нижнем Новгороде станет международным

Фестиваль стрит-арта «Место» в Нижнем Новгороде планируют сделать международным. Об этом министр культуры Нижегородской области Олег Беркович заявил в интервью порталу «Время Н».

Глава ведомства объяснил, что исполнение плана зависит от эпидемиологической ситуации в регионе: «В планах — сделать проект международным. Если позволит ситуация, то мы рады были бы видеть иностранных стрит-артистов в нашем городе. Однако это сегодня зависит не только от нас».

Беркович напомнил, что фестиваль уличного искусства — инициатива местных жителей, которую власти лишь поддерживают финансово. «Именно ребята-организаторы задают этот тренд и вектор развития. Мы лишь поддерживаем и не мешаем развиваться. Благодаря финансовой поддержке фестиваль получается сделать масштабней и провести с условиями, которые стали лучше», — добавил чиновник.

В октябре сообщалось, что в Дербенте, Республика Дагестан, стартовал стрит-арт фестиваль «Стена». В нем приняли участие художники из Москвы, Красноярска и других регионов России, а также из Сербии. Фестиваль проводится в третий раз.