В США представили прототип гиперзвукового самолета

Первый прототип гиперзвукового самолета Quarterhorse представили в США. Образец, разработанный американской компанией Hermeus, задействуют в испытаниях двигателя перспективного самолета. Запись испытаний опубликовали в Twitter-аккаунте компании. Об этом сообщает Defence Blog.

Главный операционный директор Hermeus Скайлер Шуфорд отметил, что создание прототипа заняло четыре месяца. Полноразмерный образец задействуют в испытаниях турбинного двигателя с комбинированным циклом, который разрабатывают на основе турбореактивного двигателя General Electric J85.

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Компания Hermeus разрабатывает новый самолет для Военно-воздушных сил (ВВС) США. Разработку ведут в рамках контракта, который заключили в августе. Breaking Defence отмечает, что сумма соглашения составила 60 миллионов долларов. Издание сообщило, что перспективный самолет сможет преодолеть расстояние от Нью-Йорка до Парижа за 90 минут.

В июне издание Military Watch назвало российские ракеты истребителя Су-57, которые способны уничтожить американский самолет F-35A Lightning II. Автор материала предположил, что гиперзвуковые ракеты Р-37М и Х-47М2 «Кинжал» могут уничтожить американский истребитель пятого поколения.