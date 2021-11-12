За пределами Млечного Пути нашли черную дыру

Астрономы обнаружили небольшую черную дыру за пределами Млечного Пути, впервые использовав для этого наземный телескоп — VLT (Very Large Telescope) в Чили. Этот метод может поспособствовать обнаружению скрытых черных дыр в Млечном Пути и близлежащих галактиках, а также пролить свет на то, как эти загадочные объекты возникают и эволюционируют. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Черная дыра находится в NGC 1850, рассеянном скоплении из тысяч звезд на расстоянии примерно 160 тысяч световых лет от Земли, в Большом Магеллановом Облаке, соседней с Млечным Путем галактике. Масса экзотического объекта в 11 раз превышает массу Солнца. Черную дыру обнаружили благодаря гравитационному воздействию, которое она оказывает на ближайшую звезду массой в пять Солнц.

Астрономы ранее находили такие маленькие черные дыры «звездной массы» в других галактиках, улавливая рентгеновское свечение, испускаемое при поглощении вещества, или гравитационные волны, возникающие при столкновении черных дыр друг с другом или с нейтронными звездами. Впервые подобный объект был найден с помощью наземных наблюдений, нацеленных на поиск признаков гравитационного возмущения, оказываемого черной дырой на соседнюю звезду.

Использование динамического метода в аналогичных звездных скоплениях поможет открыть еще больше молодых черных дыр и выяснить механизм их эволюции.