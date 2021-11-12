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В Совфеде назвали большой утратой смерть Чазова

Председатель Совфеда Матвиенко: академик РАН Чазов получил признание во всем мире
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Евгений Чазов
Евгений Чазов
Фото: Public Domain / Wikimedia

Почетный директор НМИЦ кардиологии, академик РАН Евгений Чазов получил всемирное признание благодаря своему трудолюбию и плодотворной научно-исследовательской и наставнической работе. Об этом в телеграмме с соболезнованиями заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

«Уход из жизни талантливого врача и ученого является большой утратой для российской медицины и науки», — говорится в телеграмме.

Матвиенко отметила, что Чазов долгие годы служил отечеству, трудясь в сфере здравоохранения, а также сделал большой вклад для подготовки молодого поколения врачей. Кроме того, она подчеркнула, что методы диагностики и лечения в области кардиологии, который разработал Чазов, по сей день широко применяются на практике.

О смерти Евгения Чазова стало известно 12 ноября. Академик скончался в возрасте 92 лет. Он лечил несколько поколений политиков, в числе которых был генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.

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