На Украине предложили «разорвать Россию изнутри» через исторические проекты

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире телеканала НТА поделился планами по разделению России на несколько частей. Омелян предложил использовать для этого кубанскую, воронежскую и дальневосточную историю. Об этом сообщает РИА Новости.
«Это (украинские проекты в России — прим. «Ленты.ру») то, что может разорвать Россию изнутри и дать нам этот люфт времени, чтобы мы имели спокойную восточную границу, будучи членом Европейского союза», — охарактеризовал план бывший министр. По российским законам такие высказывания караются частью 1 статьей 280 Уголовного кодекса «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации».
Омелян называет предложения развития сепаратизма на российской территории ответом на «постоянные попытки Москвы дестабилизировать ситуацию на Украине». В качестве примера такой попытки Омелян назвал деятельность президента Украины Владимира Зеленского, которого считает «проектом Кремля».
В октябре бывшего министра оправдали по делу о коррупции. Омелян считает преследование политическим и даже заявлял, что ему предлагали хорошие должности, если он прекратит критику Зеленского.
Омелян известен одиозными высказыванием в адрес России. В 2019 году он съел торт в виде развалин Кремля.