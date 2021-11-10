Бывший посол Украины в США призвал страны Запада «раскрыть русскую матрешку»

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый обвинил Москву в подготовке и реализации новой фазы гибридной войны против Украины и союзников. Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

Он отметил, что это вызвано неэффективными и недостаточно решительными, с точки зрения Кремля, ответами стран Запада на предыдущие шаги, предпринятые российскими властями. В связи с этим политик заявил, что «пришло время раскрывать русскую матрешку», и призвал НАТО предоставить Украине план действий по членству в альянсе.

«Срочное предоставление Украине плана действий по членству в НАТО и предоставление странами ЕС оборонных вооружений Украине было бы действенным сигналом решительности и уверенности в своих силах», — говорится в сообщении. По мнению Чалого, лучше «сейчас быть более решительными, чем потом загонять воинственного джина обратно в бутылку».

Ранее Чалый заявил, что дороги, отремонтированные в рамках объявленной президентом Украины Владимиром Зеленским программы «Большое строительство», прослужат максимум два года и подойдут для «идущих на Киев русских танков»