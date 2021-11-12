Раскрыт механизм формирования угля

Исследователи из США показали, что формирование каменного угля связано с воздействием микроорганизмов, которые выделяют метан. Посвященная механизму образования угля статья ученых опубликована в журнале Science.

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Уголь образуется, когда растительное вещество в болотистых лесах падает в воду и быстро хоронится. Органическое вещество становится торфом, затем лигнитом, потом бурым углем, далее каменным углем, и, наконец, антрацитом, наиболее богатым углеродом. В процессе углефикации метоксильные группы (состоящие из атомов углерода, кислорода и трех атомов водорода) превращаются в метан, однако как это происходит, оставалось нераскрытым.

Для того, чтобы лучше понять этот процесс, исследователи из Университета штата Пенсильвания Калифорнийского технологического института проанализировали стабильные изотопы углерода в метоксильных группах из образцов угля, собранных по всему миру. Обнаружилось, что профиль изотопов не соответствует механизму образования метана из угля под действием тепла, повышенной кислотности или каталитических реакций. Вместо этого он соответствовал процессу формирования под воздействием микроорганизмов.

«Оказалось, что аэробные микробы хорошо разлагают циклы угля — чего не могут сделать анаэробные. Одно из немногого, что они могут сделать — это отрезать метоксильные участки», — объясняет один из исследователей, доцент Университета штата Пенсильвания Макс Ллойд. Высвобожденные группы постепенно превращаются в метан. После отделения всех метоксильных радикалов реакция останавливается.

