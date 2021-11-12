В российском регионе пятеро человек погибли в ДТП с поездом и газелью

В Красноярском крае поезд столкнулся с газелью, погибли 5 человек

На железнодорожном переезде в Красноярском крае поезд столкнулся с газелью. В результате ДТП погибли пять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По словам собеседника агентства, еще двое человек госпитализированы с различными травмами. Авария произошла на перегоне в городском округе Лесосибирск.

При каких обстоятельствах произошло столкновение пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области трое россиян погибли в ДТП с поездом. Авария произошла на перегоне станций Золотая Степь — Наливная. Водитель внедорожника выехал на железнодорожный переезд, проигнорировав сигнал о приближающемся составе.