Россиянин рассказал об эмоциях от первой встречи с японским автомобилем в 1980-х

Бизнесмен Анатолий Козицкий рассказал о ярких и необычных эмоциях от первой встречи с японским автомобилем в 1980-е годы. Простого на тот момент инженера-строителя потрясла форма и покраска машины, а главное — качество, которое не шло ни в какое сравнение с качеством советских авто. Об этом он заявил в рамках спецпроекта «Русский форсаж».

По словам Козицкого, в тот день он ехал по своим делам, как вдруг из гаража выехала «непохожая на все наши отечественные авто» машина красного цвета. «Она будто бы явилась из будущего, и я не смог проехать мимо: остановился, поговорил с владельцем. Это был вроде бы морской капитан», — вспоминает Козицкий.

Он уточнил модель машины — оказалось, это Nissan Gloria. «Я был поражен... Во-первых, форма и покраска. (…) Хоть у нас и были натертые машины, но эта машина и без парафина отличалась чем-то... Ну, качеством! Второе отличие — электроника. И меня удивило то, что стекла поднимались, кондиционер был и все остальное, сопутствующее. И это в те времена!» — вспоминает Козицкий.

Он рассказал, что многие не думали, выдержат ли такие машины езду по отечественным дорогам, но, как он выяснил позднее, они оказались очень прочными. Козицкий после той встречи с иномаркой стал одним из первых, кто по паспорту моряка пересек границу и прибыл в Японию ради покупки автомобиля. Он отдавал предпочтение грузовикам, а не легковушкам. Именно эти машины помогли ему построить строительный бизнес, потому что не ломались так часто, как отечественные. А если и ломались, то довольно легко ремонтировались. Козицкий быстро разобрался во внутреннем устройстве японской техники и начал помогать с ремонтом другим приморцам.

Спецпроект «Русский форсаж» посвящен жизни автолюбителей Дальнего Востока и необычной автомобильной культуре, которая начала формироваться в регионе еще в советское время. Уже в 1980-е в Приморье начали завозить первые японские машины. Со временем во Владивостоке возник огромный авторынок, достигший наибольшего расцвета в 1990-е годы. Активное развитие автомобильной культуры повлияло на формирование интересов молодых россиян и способствовало появлению в регионе первых российских дрифтеров.