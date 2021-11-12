В Европе оценили возможность отключения газа Белоруссией

В Европе назвали отключение Белоруссией стран ЕС от российского газа «сугубо гипотетической возможностью». Такую оценку дала официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант, сообщает ТАСС.

Спинант также отметила, что Еврокомиссия «предпочитает не спекулировать на эту тему». Схожее мнение высказали в Министерстве энергетики Германии. В ведомстве заявили, что приняли к сведению такую возможность и сожалеют о позиции Минска. При этом представитель Минэнерго уверен, что Россия сможет выполнить свои обязательства по контрактам и обеспечить безопасность поставок.

В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия перекроет поставки российского газа в страны ЕС по трубопроводу «Ямал-Европа», который проходит через территорию страны. Так Лукашенко среагировал на вероятность того, что Польша закроет границу с Белоруссией на фоне миграционного кризиса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что заявление Лукашенко не было согласовано с Москвой.

Евросоюз готовит новый пакет санкций против правительства Белоруссии. В блоке считают, что в миграционном кризисе виноват Лукашенко, который ослабил контроль за притоком мигрантов в страну на фоне охлаждения в отношениях между Минском и Западом. Санкции могут коснуться и авиакомпаний, которых ЕС подозревает в перевозке беженцев в Белоруссию.