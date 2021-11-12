Греф рассказал о будущем искусственного интеллекта через 23 года

Искусственный интеллект через 23 года будет совсем другим, и есть много предсказателей на эту тему — в том числе американский изобретатель и футуролог Рэй Курцвейл. Об этом рассказал глава Сбера Герман Греф в первой серии научно-популярного сериала «ИИнтеллект.Начало» студии Горького, пишет ТАСС.

«Он [Курцвейл] сделал прогноз до 2100 года с попыткой спрогнозировать, как будут развиваться технологии. Я бы не хотел повторяться. Над нами довлеют уже эти заданные рамки. Я вижу, как мы работаем с искусственным интеллектом, как уже пару раз происходил очень серьезный, радикальный разворот в том, что мы делали, когда нам казалось, что какие-то вещи уже все, исчерпаны до конца, а вдруг открывался совершенно новый горизонт», — отметил Греф.

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По его словам, будущее квантового компьютинга пока находится под большим вопросом, однако открывает принципиально новые горизонты. «И, конечно, биологические системы. Я думаю, эти две технологии могут создать абсолютно новое качество в развитии искусственного интеллекта», — добавил глава Сбера.

Греф также напомнил слова президента России Владимира Путина, заявившего, что тот, кто будет монопольно владеть технологией искусственного интеллекта будущего, будет владеть миром. По мнению главы Сбера, России нельзя отстать в этом процессе.

«С другой стороны, принцип "не навреди" должен быть уложен в головах всех, кто занимается развитием искусственного интеллекта, его применением и регулированием. Нужно соединение этих людей и специалистов из области социальных наук. Пока еще недостаточно в эту тему включены специалисты гуманитарного крыла человеческой деятельности. Мне кажется, что это должно произойти в самый короткий период времени», — заключил Греф.