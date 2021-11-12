Российский фондовый рынок закрылся падением основных биржевых индексов в пятницу, 12 ноября. Индекс Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии на Московской бирже упал до 4121,66 пункта (минус 1,62 процента), индекс РТС — до 1784,28 пункта (минус 3,79 процента).

Лидерами роста «голубых фишек» стали «Сургутнефтегаз» (плюс 12,56 процента, до 45,31 рубля за акцию), «Полюс» (плюс 1,09 процента, до 15 957 рублей) и «Полиметалл» (плюс 0,67 процента, до 1450,4 рубля). Больше всего подешевели бумаги «Газпрома» (минус 3,59 процента, до 334,98 рубля), TCS Group (минус 3 процента, до 7282,4 рубля) и «Магнита» (минус 2,89 процента, до 6583 рублей).

Курс доллара составил 72,7 рубля (плюс 1,08 рубля), курс евро — 83,22 рубля (плюс 1,26 рубля). Биткоин торговался по 63 391,7 доллара за монету (минус 2,17 процента).

Нефть марки Brent стоила 82,33 доллара (минус 0,65 процента), марки WTI — 81,14 доллара (минус 0,59 процента).