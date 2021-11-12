Акции российской нефтяной компании взлетели

Акции «Сургутнефтегаза» на Мосбирже за два дня выросли на 43 процента

Акции российской нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз» выросли на 43 процента за два дня, свидетельствуют данные Мосбиржи. Бумаги предприятия стали лидерами роста среди голубых фишек, однако эксперты не находят явных причин для такого ценового всплеска.

Днем 8 ноября обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» взлетели на 21,72 процента, до 49 рублей за бумагу. К моменту написания новости их стоимость скорректировалась до 46,5 рубля. Объем сделок по этому виду акций превысил 35 миллиардов рублей. Цена привилегированных акций сначала поднялась на 4 процента, до 41,5 рубля, а затем опустилась до 40,67 рубля. Объем торгов достиг 16 миллиардов рублей.

Эксперты затрудняются ответить, почему ценные бумаги компании резко подорожали. «Обычно такие взлеты связаны с появлением слухов относительно распечатывания долларовой кубышки "Сургутнефтегаза", размер которой уже достиг 3,8 триллиона рублей, или надеждой инвесторов на появление дивидендной политики по обыкновенным акциям, но пока нет даже слухов», — прокомментировал рост акций для РБК аналитик инвесткомпании «Финам» Сергей Кауфман.

«Сургутнефтегаз» является одним из крупнейших нефтяных предприятий в России и занимает третье место по объему добычи. Специфика акций компании для инвесторов заключается в том, что компания накопила огромную сумму на своих депозитах. Около 20 лет «Сургутнефтегаз» не тратил средства от прибыли, а накапливал их — именно эти сбережения предприятия и называют «кубышкой». Согласно отчетности компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), к концу сентября 2021 году долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения компании составляли 3,6 триллиона рублей — почти в два раза больше нынешней капитализации.

Пока «Сургутнефтегаз» копил деньги на депозитах, эксперты делали различные предположения относительно этих средств. Однако ни одно из них не оправдалось. Вероятность того, что в этот раз резкий рост акций будет подкреплен реальными действиями, очень низкая, уверен Кауфман.

По итогам 2020 года «Сургутнефтегаз» стал самой прибыльной российской компанией, лишив лидерства «Газпром». Прибыль нефтяного предприятия, зарегистрированного в Сургуте, составила 743 миллиарда рублей.