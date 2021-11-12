Раскрыты детали встречи России и США по климату

Встреча России и США по климату на уровне профильных ведомств пройдет в ближайшие недели

Следующая встреча России и США по климату на уровне профильных ведомств пройдет в ближайшие недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера России Алексея Оверчука.

По его словам, первая встреча по этому вопросу уже состоялась в режиме видеоконференции до начала 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР26) в Глазго.

«По итогам встречи есть понимание, что контакты на уровне ведомств продолжатся. Ожидаем, что следующая встреча в режиме видеоконференции пройдет в ближайшие недели, конкретное время пока не определено», — сказал вице-премьер.

Ранее стало известно, что более 450 финансовых компаний из 45 стран мира объединились в Финансовый альянс Глазго за углеродную нейтральность (GFANZ), целью которого является борьба с изменением климата. Участниками инициативы стали банки, страховые, аудиторские компании, фондовые биржи, рейтинговые агентства и пенсионные фонды.