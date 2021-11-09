Вице-премьер привел российский энергобаланс в пример другим странам

Глава российской делегации на международных переговорах по климату в Глазго, российский вице-премьер Алексей Оверчук заявил на конференции СОР26, что в стране 86 процентов в энергобалансе уже приходятся на чистые источники энергии, что должно стать примером для других государств. Об этом сообщает РИА Новости.

«Восемьдесят шесть процентов нашей энергогенерации основано на энергии солнца, ветра, природного газа, атомных и гидростанций. Россия уже пример низкой эмиссии парниковых газов», — сказал Оверчук.

Во время своего выступления он подчеркнул, что Россия сталкивается с последствиями изменения климата. Среди примеров, которые он привел, были названы такие события, как таяние многолетней мерзлоты, природные пожары и деградация почв. По его словам, страна прилагает большие усилия для того, чтобы бороться с изменением климата и собирается продолжить эту борьбу дальше.

Более того, он высказался за прекращении дискриминации других стран, чтобы каждое государство имело доступ к чистым технологиям. Также он пригласил другие страны поучаствовать в совместных с Россией проектах по предотвращению изменения климата.

Ранее стало известно, что более 450 финансовых компаний из 45 стран мира объединились в Финансовый альянс Глазго за углеродную нейтральность (GFANZ), целью которого является борьба с изменением климата. Участниками инициативы стали банки, страховые, аудиторские компании, фондовые биржи, рейтинговые агентства и пенсионные фонды.