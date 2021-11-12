56-летняя актриса появилась обнаженной в трейлере нового фильма

Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли снялась в новом фильме Father Christmas is Back в откровенном образе. Ролик и комментарии появились на Daily Mail.

56-летняя знаменитость предстала перед зрителями в трейлере картины обнаженной в душе. На размещенных кадрах женщина позирует спиной к камере, прикрывая оголенные части тела руками. Ее запечатлели в ванной комнате с распущенными волосами без макияжа.

Читатели издания восхитились внешним видом Херли в комментариях под опубликованным видео. «Она действительно красиво стареет!», «Красотка», «Какое подтянутое тело», «Хорошо, что Элизабет вернулась на экраны», «Как же она восхитительно выглядит», «Обожаю Херли», «Спасибо за эти кадры», «Красотка», — высказывались пользователи сети.

Известно, что премьера комедийного фильма режиссеров Филиппа Мартинеса и Мика Дэвиса Father Christmas is Back состоялась на стриминговом сервисе Netflix 7 ноября. Главные роли в нем сыграли Элизабет Херли, Джон Клиз, Келси Грэммер и Натали Кокс.

В октябре Элизабет Херли вышла в свет в откровенном образе и взволновала поклонников. Актриса посетила показ совместной коллекции брендов Fendi и Versace в рамках Недели моды в Милане. Она появилась в облегающем узорчатом платье золотого цвета. Наряд оформлен вырезами в области декольте, которые частично оголяли ключицы и грудь Херли.