56-летняя актриса показала фото в бикини и восхитила поклонников

Актриса Элизабет Херли снялась в купальнике во время отдыха и получила комплименты в сети

Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли показала фотографию, на которой запечатлена в купальнике, и восхитила своих поклонников. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

56-летняя знаменитость попозировала на фоне моря и песчаного пляжа во время отдыха. Она одета в бикини кофейного цвета, оформленный бретелями в виде золотистых цепей. «О да, наконец-то солнце, море и еще раз солнце», — подписала она пост, который собрал около 200 тысяч лайков.

Фанаты оценили внешний вид модели в комментариях, а также сделали комплименты ее стройной фигуре. «С каждый годом ты выглядишь только лучше!», «Молодая и привлекательная, приятного отдыха», «От твоей красоты и худобы захватывает дух!» — высказались они.

В октябре Элизабет Херли вышла в свет в откровенном образе и взволновала поклонников. Актриса посетила показ совместной коллекции брендов Fendi и Versace в рамках Недели моды в Милане. Она появилась в облегающем узорчатом платье золотого цвета. Наряд оформлен вырезами в области декольте, которые частично оголяли ключицы и грудь Херли.