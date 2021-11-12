Медсестра вышла на пенсию и разбогатела в первый же день

Американская медсестра сорвала джекпот в первый день после выхода на пенсию

Жительница американского штата Кентукки вышла на пенсию и в первый же день разбогатела, сорвав джекпот в лотерею. Об этом сообщает сайт Lehigh Valley Live.

Женщина, которая пожелала остаться анонимной, 36 лет работала медсестрой. С 2020 года она находилась на передовой борьбы с пандемией COVID-19 и недавно решила уйти на пенсию.

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После увольнения женщина приобрела в минимаркете билет моментальной лотереи, стоивший 10 долларов (710 рублей). Не выходя из магазина, она начала стирать с билета защитный слой и обнаружила, что выиграла 200 тысяч долларов (14,2 миллиона рублей).

«Это было невероятно, — рассказала американка. — Я только вышла на пенсию в этот день. Думаю, что это знак свыше о том, что мне следовало уволиться с работы». После выплаты налогов бывшая медсестра получила 142 тысячи долларов (около 10 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что жительница американского города Роли, штат Северная Каролина, выиграла в лотерею и разбогатела после того, как не нашла в магазине нужный товар. Ей пришлось купить три билета двух моментальных лотерей, которые имелись в наличии.