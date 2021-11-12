Мэр российского города попал под машину и написал об этом стихотворение

Мэр Петрозаводска Любарский попал в ДТП на пробежке, получил перелом ноги и ждет операцию

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский попал под машину, написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Инцидент произошел во время вечерней пробежки управленца.

Глава российского города поделился публикацией республиканского МЧС о наезде на пешехода на улице Ленина в Петрозаводске.

«Друзья, этим пешеходом оказался сити-мэр», — добавил Любарский. Он рассказал, что в результате ДТП получил перелом ноги и сейчас находится в палате наблюдения БСМП (больницы скорой медицинской помощи — прим. «Ленты.ру»).

Любарский добавил, что находится в надежных руках и ждет операции, а также попросил жителей города не беспокоиться о нем. Кроме того, он написал о произошедшем шутливое стихотворение и также опубликовал его в соцсети.

Мэр отметил, что «он сам правила нарушил и толкнул чужой седан центнеровой тушей». «Слава богу, живы все и водитель тоже // Помним, правила, друзья, нарушать негоже», — подчеркивается в финале стихотворения.

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