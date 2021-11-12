Появилось видео с места столкновения поезда и «Газели» в Красноярском крае

В сети появилось первое видео с места столкновения поезда и «Газели» в Красноярском крае

В сети появились первые кадры с места столкновения поезда и «Газели» на перегоне в Лесосибирске. Видео из Красноярского края опубликовал паблик «ЧП Лесосибирск» во «ВКонтакте».

В ролике запечатлено, как вокруг столкнувшихся «Газели» и поезда работают специальные службы. В результате этого ДТП погибли пять человек. По данным полиции, водитель «Газели» выжил — он госпитализирован. При каких обстоятельствах произошло столкновение, пока неизвестно.

Ранее в Саратовской области трое россиян погибли в ДТП с поездом. Водитель внедорожника выехал на железнодорожный переезд, проигнорировав сигнал о приближающемся составе.