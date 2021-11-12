Описаны взаимоотношения уличных дрифтеров с полицией в России

Взаимоотношения уличных дрифтеров с полицией Владивостока зависят от ситуации на дорогах и от того, насколько они надоели жителям. Об этом в рамках спецпроекта «Русский форсаж» рассказал бывший штурман, в 1990-е ввозивший японские машины, а ныне приморский депутат Алексей Козицкий.

«Здесь везде жилые дома. Это особенность Владивостока — здесь нет промзоны, где ты мог бы спокойно покататься. Поэтому все места, где ребята гоняют, в основном находятся в жилых районах. И вот когда они начинают гонять часто, поступает много жалоб. Тогда уже руководство своим подчиненным говорит принимать меры. Это может кончиться плохо, но в основном все кончается профилактической беседой и обещаниями, что мы так больше не будем», — рассказал Козицкий.

При этом, по его словам, из-за действий полиции в последнее время дрифтеры стали выезжать на улицы реже.

Дрифт — это техника прохождения поворотов на автомобиле с использованием управляемого заноса на максимально возможных скоростях. Спортивный дрифт зародился в Японии и обрел популярность в России в начале 2000-х, после выхода фильма «Тройной форсаж: Токийский дрифт». Тогда российские дрифтеры начинали как подпольные гонщики, а теперь они устраивают соревнования мирового уровня.

Спецпроект «Русский форсаж» посвящен жизни автолюбителей Дальнего Востока и необычной автомобильной культуре, которая начала формироваться в регионе еще в советское время. Уже в 1980-е в Приморье начали завозить первые японские машины. Со временем во Владивостоке возник огромный авторынок, достигший наибольшего расцвета в 1990-е годы. Активное развитие автомобильной культуры повлияло на формирование интересов молодых россиян и способствовало появлению в регионе первых российских дрифтеров.