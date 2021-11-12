Заключенного убили в российской колонии особого режима

Заключенного убили в ходе конфликта в колонии особого режима Саратовской области в пятницу, 12 ноября. Об этом «Интерфаксу» сообщила региональный уполномоченный по правам человека Надежда Сухова.

По ее словам, убийство произошло утром 12 ноября. Осужденные пришли работать на свиноферму, там между ними возник конфликт на бытовой почве. В результате один заключенный зарезал другого, сообщили «Ленте.ру» в управлении Следственного комитета России по Саратовской области.

Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и халатности. ЧП произошло в ИК-7, расположенной в городе Красноармейске. По данным следствия, в 6:50 мск 12 ноября при отсутствии контроля со стороны администрации колонии 44-летний осужденный ударил ножом 41-летнего заключенного, который скончался на месте.

Следователи допрашивают подозреваемого и сотрудников колонии.