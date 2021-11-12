В ЕС заявили о тревожных данных о российском присутствии на границе с Украиной

Европейский союз обладает «тревожной информацией» относительно наращивания Россией своего военного присутствия на границе с Украиной и в Крыму. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

По его словам, после апрельского совещания глав МИД ЕС в Брюсселе начали изучать способы повысить способность Украины оказать сопротивление в случае дальнейшей эскалации в отношениях с Россией. Стано отметил, что Евросоюз продолжает тесную координацию с трансатлантическими и другими партнерами-единомышленниками по «российскому досье».

Он подтвердил получение от США неких «данных» по итогам недавнего визита американских высокопоставленных чиновников в Москву и Киев, добавив, что ЕС также получил определенные сведения от Великобритании. Кроме того, по его словам, данный вопрос обсуждался на прошедшей накануне встрече президента США Джо Байдена и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. «Исходя из дальнейшего развития событий мы готовы, при необходимости, рассмотреть дальнейшие шаги совместно с нашими партнерами», — добавил Стано.

В Кремле назвали подобные заявления пустыми и безосновательными, подчеркнув, что передвижение вооруженных сил России на ее территории никому не угрожает. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в свою очередь обратил внимание на то, что большое количество угроз исходит от самой Украины.