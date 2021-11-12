Региональная программа премии «Золотая маска» стартовала в Уфе

В Уфе открылась первая региональная программа театральной премии «Золотая маска». Зрителям представили «Вечер современной хореографии» от Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, пишет ТАСС.

Также в рамках программы 17-го и 18 ноября пройдут показы постановки «Сон в летнюю ночь» театра «Мастерская Фоменко». Президент «Золотой маски» Игорь Костолевский объяснил, что региональный репертуар подбирается, чтобы соответствовать публике: «Мы выясняем между собой, какие спектакли больше подходят, какие меньше, и на основании этого уже выбираем, что привезти. Но все спектакли номинированы или [находятся] в лонг-листе, мы привозим лучшее, что есть».

Ранее в ноябре сообщалось, что семь театральных постановок из Республики Татарстан поборются за победу в 20-ти номинациях всероссийской премии «Золотая маска».