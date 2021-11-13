Лукашенко назвал отказ от импортных продуктов путем к долголетию

Лукашенко заявил, что отказ от импортных продуктов и спорт являются путем к долголетию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал занятия спортом и отказ от импортных продуктов путем к долголетию. Своими размышлениями он поделился в беседе с журналом «Национальная оборона».

Белорусский лидер заявил, что никогда не болел. Он вырос в деревне, и этот образ жизни сказался впоследствии на его здоровье в положительном ключе. В детстве Лукашенко закалялся и ходил босиком по снегу.

«В школе учился, бегал на речку до морозов, пока льдом не покроется, пробегусь сначала босиком, когда подмораживало, уже одевал кеды. Бежал на эту речку, окунался там», — рассказал Лукашенко.

Он добавил, что сейчас играет в хоккей. Кроме этого, президент два часа ежедневно занимается физической активностью, в том числе рубит дрова.

Лукашенко заметил, что необходимо питаться отечественными продуктами и есть только белорусскую картошку.

Ранее директор Национального исследовательского центра профилактической медицины Минздрава, заслуженный врач России, профессор Оксана Драпкина назвала пять факторов долголетия. Так, по словам Драпкиной, чтобы сохранить здоровье, нужно не курить, не солить еду, не злоупотреблять алкоголем, больше ходить и есть овощи и фрукты.