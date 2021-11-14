BadComedian обвинил Мединского в непрофессионализме

Кинокритик и блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, ответил председателю Российского военно-исторического общества, экс-главе Минкульта России Владимиру Мединскому на критику его обзора на фильм «Зоя», посвященного советскому диверсанту Зое Космодемьянской. Об этом он написал в личном Telegram-канале.

В интервью YouTube-каналу Metametrica Мединский заявил, что «измываться над фильмом — это измываться над памятью о Зое».

«Мединский, уважаемый бывший министр, измываться над обзором фильма "Зоя" — это измываться над памятью о Зое, измываться над постом про обзор фильма "Зоя" — это измываться над памятью о Зое», — ответил на критику Баженов и обвинил политика в непрофессионализме.

Летом 2021 года блогер выпустил обзор, в котором отметил несоответствие происходящего в киноленте с историческими документами.

Ранее в октябре BadComedian оценил перспективы фильма «Вызов» — первой в истории картины, созданной в космосе. По его мнению, мотивом к съемкам фильма в космосе послужила конкуренция с Голливудом. Российские режиссеры захотели первыми сделать подобную киноленту и удивить Запад, считает он.

