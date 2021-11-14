Во время митинга в Гондурасе убили мэра

В Гондурасе во время митинга застрелили мэра муниципалитета Кантарранас Франсиско Гаитана

Во время митинга в Гондурасе был застрелен мэр муниципалитета Кантарранас Франсиско Гаитан. Это произошло на территории департамента Франсиско Морасан, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Телесур».

Политик Гаитан представлял Либеральную партию. Его убили, когда он выступал на митинге перед сторонниками. Злоумышленник выстрелил в мэра 15 раз.

Преступника задержали участники митинга — его передали полиции. Организаторы убийства пока неизвестны. Либеральная партия призвала власти провести расследование.

Ранее на рождественском вечере застрелили мэра мексиканского города Халапа-де-Диас Артуро Гарсию Веласкеса. Группа вооруженных людей убила также зятя градоначальника, работника налоговой службы города Хавьера Терреро.