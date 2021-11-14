Два человека погибли при поджоге строительного вагончика в российском регионе

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух человек в результате поджога строительного вагончика в поселке Залари Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

По информации следствия, 12 ноября в населенном пункте произошла драка межу несколькими местными жителями и шестью гражданами, работавшим на одном из строительных объектов. После инцидента был осуществлен поджог строительного вагончика, в результате которого два человека погибли, еще пятеро были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пунктам «а,е,ж» части 2 статьи 105 УК («Убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору»), части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК («Покушение на убийство двух и более лиц. Правонарушителям грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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