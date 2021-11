Участница американского «Голоса» помочилась на фаната со сцены

Участница американского «Голоса», солистка кавер-группы Brass Against София Уриста помочилась на фаната со сцены. Об этом пишет The Independent.

Инцидент произошел на рок-фестивале Welcome To Rockville в Дейтона-Бич (штат Флорида). Певица, перепевая хит Wake Up группы Rage Against the Machine, позвала поклонника на сцену, уложила его на спину, стянула с себя штаны и под вопли толпы справила нужду на его лицо.

Позднее группа написала в Facebook, что солистка «увлеклась», и больше подобное на их концертах не повторится. Комментарии к этой записи сейчас отключены.

Brass Against позиционирует себя как «коллектив, играющий музыку, которая вдохновляет слушателя на социальные и личные изменения».