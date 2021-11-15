На российском химпредприятии произошел выброс аммиака

На химическом предприятии Невинномысска в Ставропольском крае произошел выброс азота-аммиачной смеси. Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС региона.

В ведомстве уточнили, что произошла разгерметизация цистерны с остатками аммиачной газообразной смеси на предприятии

«Невинномысский азот». Пострадавших нет. Угроза для населения отсутствует.

Губернатор региона Владимир Владимиров поручил исследовать состояние воздуха в районе Невинномысска. На место аварии выехали 47 сотрудников специальной службы и 13 единиц техники.