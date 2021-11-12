На российском химпредприятии произошла утечка фтороводорода

На химпредприятии Кировской области произошла утечка фтористого водорода. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости.
Авария случилась на «ГалоПолимер Кирово-Чепецк». По словам собеседника агентства, объем утечки фтороводорода оценивается в полторы тонны.
Сейчас идет эвакуация школы №4, которая находится рядом с предприятием. Из учебного заведения выводят около 400 человек.
Ранее на предприятии «Алхим» в Тольятти произошла утечка серной кислоты. ЧП случилось из-за нарушения технологического процесса. В результате разгерметизировалась цистерна объемом 150 кубических метров.