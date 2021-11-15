Врач назвал неочевидные причины болей в спине

Ортопед Гончаров: боли в спине могут указывать на заболевания внутренних органов и невроз

Травматолог-ортопед высшей категории, вертебролог Максим Гончаров назвал неочевидные причины болей в спине. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, спинные боли могут возникать из-за множества факторов, поэтому поставить точный диагноз бывает затруднительно. Например, дискомфорт может возникнуть даже из-за невроза, однако выявить его с помощью аппаратуры не получится, так как это психотерапевтический профиль.

Еще одна причина, которая приводит к возникновению болей в спине, — плоскостопие, из-за которого центр тяжести смещается к поясничному отделу позвоночника. «Люди любого возраста в таком случае испытывают боль, когда стоят. Нет какого-либо локального проявления справа или слева. Это именно разлитая болезненность по пояснично-крестцовому отделу позвоночника», — пояснил Гончаров.

Самой частой причиной болей является «остеохондроз». Специалист пояснил, что к 50 годам число страдающих этим недугом приближается к 70 процентам. Нарушения кровоснабжения мозга, межпозвонковая грыжа и радикулит входят в число осложнений, к которым остеохондроз, пояснил врач. Остановить развитие болезни можно с помощью занятий спортивной ходьбой и езды на велотренажере.

Ранее врач-анестезиолог, альголог Марк Гальперин назвал способы избавиться от боли в спине. «Если вы идете, и у вас возникает боль с правой стороны, то вы встаете (обязательно надо за что-то держаться рукой, потому что можно упасть), берете правую ногу и накрест тянете», — объяснил Гальперин. Он уточнил, что ноги можно чередовать.

