Врач назвал способы избавиться от боли в спине

Врач-анестезиолог, альголог Марк Гальперин в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвал способы избавиться от боли в спине. Выпуск доступен на YouTube.

Специалист заявил, что всем, кто страдает от боли в спине, в частности, в крестцово-подвздошном сочленении, помогут упражнения на растяжку. «Если вы идете, и у вас возникает боль с правой стороны [спины], то вы встаете (обязательно надо за что-то держаться рукой, потому что можно упасть), берете правую ногу и накрест тянете», — объяснил Гальперин. Он уточнил, что ноги можно чередовать.

По словам врача, похожее упражнение можно выполнять по утрам лежа. Гальперин рассказал, что нужно закинуть одну ногу на другую, и, держась за коленку второй ноги, подтягивать первую ногу к себе. «Это упражнение статическое. Его нужно делать медленно и тянуть и держать», — сказал он.

Гальперин добавил, что если выполнять эти два упражнения регулярно, человеку, который страдает от боли в спине, должно стать легче.

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