Подполковника МВД России в закрытом режиме осудят за передачу гостайны Украине

В Курске начался процесс над экс-главой ОМВД по Золотухинскому району по делу о госизмене

Курский областной суд начал рассматривать уголовное дело бывшего начальника районного отдела МВД подполковника полиции Дмитрия Борзенкова, обвиняемого в госизмене в пользу Украины. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Процесс проходит в закрытом режиме, дело рассматривается судьей единолично. В начале ноября сообщалось, что дело направлено в суд.

Борзенков работал начальником отдела МВД по Золотухинскому району с 15 апреля 2020 года. 22 июня того же года ФСБ объявила о его задержании. По данным спецслужб, он передал Службе безопасности Украины (СБУ) секретные сведения, составляющие гостайну. Борзенкова отстранили от должности, а затем уволили по отрицательным мотивам из органов внутренних дел.

Лефортовский суд Москвы заключил его под стражу. Сообщалось, что подполковник мог передавать СБУ сведения о перемещении по территории района военнослужащих и военной спецтехники. В частности, в Киеве проявляли интерес к перемещениям ЗРК «Бук», состоящих на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курской области.

Дмитрий Борзенков родился в Курске. В милицию пришел служить в 1998 году. В 2003 году Борзенков окончил Орловский юридический институт МВД. Он награжден медалями «За отличие в службе» трех степеней, «За доблесть в службе». Борзенков неоднократно поощрялся руководством, дисциплинарных взысканий не имел.